スマートフォンで動画を見ることはあっても、自宅にテレビは置いていないという家庭も多いでしょう。その中で、「テレビがなくてもNHK受信料の対象になる場合がある」と聞き、不安に感じる方もいるかもしれません。 もっとも、NHKの受信契約は「テレビがあるかどうか」だけで判断されるものではなく、最新の制度の仕組みを踏まえて考える必要があります。 本記事では、NHK受信契約の基本的な考え方と、スマ