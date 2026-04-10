プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。調査対象会社3709社のうち、「食料品業」に分類される企業は123社だった。1位はアサヒグループホールディングスの1218.1万円だった。平均年収ランキング「サービス業」編をお届けする――。（第7回）■食料品業界トップはアサヒグループHDの1218万円プレジデントオンラインは、食料品業界に属する123社の「社員平均年収ランキング（2025年