三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第58回では株価を動かす「物語」について解説する。スキャンダルをリークした「犯人」は誰だ？主人公・花岡拳が創業したT-BOXだが、上場間もなく不穏な空気に包まれることになる。週刊誌に「役員全員が元ホームレス」と報じられたからだ。その経緯は本連載初期にも