料理研究家のリュウジ氏（39）が10日夜、Xを更新。ラーメン店における「ライスだけ先出し問題」をめぐり、私見をつづった。この件では元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が9日夜、自身のXに「たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい」と投稿。これまで3000件近いコメ