男子ゴルフの元世界ランキング１位で、飲酒運転の疑いで逮捕されたタイガー・ウッズ（５０＝米国）が、史上２番目に裕福なアスリートに選ばれ話題となっている。ウッズは３月２７日、米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こして逮捕された。保釈金を支払い、８時間後には釈放。その後、声明で「自分が今日置かれている状況の深刻さを理解している。しばらくの間、治療を受け、健康に専念するために活動を休止する。これは