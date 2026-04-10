生成AIの普及によって、「使える人」と「使えない人」で将来の年収やキャリアに差が出るといわれています。しかし、実際にどれくらいの差が生まれるのか、具体的にイメージできている人は少ないのではないでしょうか。 本記事では、職種別の違いや年収差の目安を交えてながら、現実的な視点で解説します。 生成AIで仕事の生産性はどれくらい変わるのか 生成AIの最大の影響は、仕事のスピードと質の向