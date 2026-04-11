新生活が始まる春は、気づかないうちに心や体に負担がかかりやすい季節。そんな“春バテ”に寄り添うアイテムとして注目したいのが、天然精油100%の入浴剤ブランド「Chapon」です♡その日の気分や状態に合わせて選べる香りは、バスタイムをただの習慣から“整える時間”へと変えてくれます。毎日の終わりに、やさしく自分をリセットするひとときを取り入れてみませんか♪ 香りで整える3つのRESETセット Chaponの「整え