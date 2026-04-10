あの“一家”が帰ってくる――。【写真】「永瀬廉では？」実写版『クレヨンしんちゃん』の“新キャラクター”4月6日、コカ・コーラシステムが『やかんの麦茶 from爽健美茶』の新CMを公開。人気アニメ『クレヨンしんちゃん』実写化シリーズが第2シーズンに入り、SNS上で大きな話題を集めている。昨年4月に公開された第1シーズン『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』は、全7話で総視聴回数3800万回を突破。