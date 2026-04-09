4月2日、女優・小芝風花と俳優・小関裕太の熱愛が報じられた。人気女優の初ロマンスを微笑ましく見るファンも多かったが、小芝を口説いた “男性アイドル” の存在が浮上し、SNSをざわつかせている。小芝は4月1日の「文春オンライン」で、小関と同棲しており、結婚する可能性があると伝えられた。この熱愛報道の “続報” が注目を集めている。「9日の『週刊文春』公式Xが、有料版の記事の一部を投稿しました。投稿によれば、