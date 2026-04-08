3月23日に京都府南丹市で男子児童が行方不明になってから、2週間あまりが経過。男児が通っていた小学校では4月8日に始業式が行われ、児童の登校時には学校入口まで送り届ける保護者の姿も見られたという。「行方不明になったのは、南丹市立園部小学校に通う安達結希くん（11）。23日午前8時頃に父親が小学校付近まで車で送り届けたのを最後に、消息が途絶えています。この日は卒業式が行われ、5年生と6年生のみが登校。学校では4月