ドローン連携の指揮統制型ほか3タイプの試作を要求アメリカ海兵隊は、装甲偵察車両として長らくスイス・モワク社製「ピラーニャ」装輪装甲車をベースとしたLAVシリーズを運用してきました。もっとも基本的なモデルが25mm機関砲を搭載した「LAV-25」です。しかし、このシリーズは1980年代に導入された古いモデルであり、2030年代には耐用年数に達することから、海兵隊は次世代の装甲偵察車両の選定をとして「ARV」（Advanced Reco