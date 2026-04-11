ちょっ子さんの漫画「乳がんの話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む定期的に乳がん検診を受けていた作者。ある年、医師からしこりがあることを告げられました。検査の結果、がんの診断。そこから検査、入院、そして手術へ…という内容で、読者からは「私も頑張ろうと励まされました」「笑わせてもらい、気が楽になった」「参考になりました」などの声が上がっています。つら