「お金はなくても命は守る」はどこへ「高額療養費」の上限額が、2026年8月から最大38％引き上げられ、利用者の約8割にあたる660万人に影響が出る見込みです。「高額療養費」とは、医療費や薬代が高額になっても、健康保険の対象となる治療であれば自己負担に上限を設け、それ以上の負担にならないよう抑える制度。経済的な余裕がない人でも必要な医療を受けられるように配慮された、日本独自の医療制度といえます。日本では、70歳