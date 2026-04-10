NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でもヒロインを演じた女優の川栄李奈が、夫で俳優の廣瀬智紀との離婚を発表した。インスタグラムでは【今後も俳優として、母として更に精進してまいります】と、すでに吹っ切れた様子だがーー。【写真】実家帰省の廣瀬智紀が投稿した「大小4つのまんまる団子」に滲む悲哀AKB48時代では“おバカキャラ”として人気を集め、2015年の卒業後は女優として才能を開花させ、朝ドラをはじめ