アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、パキスタンで行われる予定です。停戦合意をめぐり主張が食い違うなか、妥協点を見いだせるかが焦点です。協議を仲介するパキスタンは11日未明、イランのガリバフ議長やアラグチ外相がイスラマバードに到着したと発表しました。これにあわせイラン側は、学校への攻撃で死亡した児童らの写真を掲げた機内の様子を公開しました。11日午後に行われる予定の協議では、停戦合意に含ま