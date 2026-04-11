建てられた銅像がポッキリ…イチロー氏の返しが話題昨年、米国の野球殿堂入りを果たしたイチロー氏の銅像が、シアトルのマリナーズ本拠地に建てられ、10日（日本時間11日）に除幕式が行われた。ここで発生したのが、出席した本人の前でバット部分が折れるというアクシデント。これに対しイチロー氏が発した言葉に、米国で「センス抜群」「史上最高だ」と賛辞が寄せられている。球場の正面付近に設けられた銅像は、右手に持った