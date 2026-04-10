株式会社Blackstarは、AI技術を活用したFX情報・分析アプリ「FX AI ラボ」を、2026年4月5日よりApp Store（iOS）にて配信開始した。「AIがFXの売買タイミングを教えてくれる時代が来た」--そう言い切っても過言ではない機能を、無料から使えるアプリとして提供する。■なぜ今、このアプリなのかFX市場は1日の取引高が約7兆ドルに上る世界最大の金融市場だ。しかし国内の個人FXトレーダーの多くは、「何を見ればいいかわからない」