歌手・タレントの手越祐也が、あす12日放送の日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜後7：58）に出演する。同番組のスタジオに登場するのは、約6年ぶりとなる。【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、手越が“お祭り魂”の意志をつなぐ者として指名された。ついにお祭り企画が新章へ