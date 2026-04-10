【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信 レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」にて、Android/iOS版みんなのスローライフRPG「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」を2026年夏に発売する。価格は未定（定価買い切り型）。 プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2