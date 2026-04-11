2026年4月から自転車にも青切符制度が導入されました。ながらスマホや信号無視が対象と聞けば、「仕方ない」と納得する人は多いでしょう。しかし先日、SNSで「ハンドルに買い物袋をぶら下げるのも違反になる」と話題になり、批判の声が相次いでいます。 本記事では青切符制度の概要と、ハンドルに荷物をぶら下げることのリスクについて解説します。 自転車の青切符制度の概要 青切符とは、比較的軽い交通違反に反