北海道・旭川中央警察署は2026年4月10日、殺人未遂の疑いで旭川市の無職の男（69）を現行犯逮捕しました。男は10日午前9時半ごろ、旭川市大町2条15丁目にあるグループホームで、カッターナイフで男性職員（34）の首や頬を刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。10日午前9時半すぎ、「職員が刃物で首を刺された」と警察に通報がありました。警察によりますと、男はグループホームの入居者で、