春の訪れと共に、江戸時代の大衆に愛された絵画である「春画」の大規模な展示会が東京・新宿歌舞伎町で始まった。欧州の画家たちにも多大な影響を与えた伝説の浮世絵師・葛飾北斎(1760～1849)と、その北斎を慕って独自の画風を切り拓いた渓斎英泉(1791～1848)に焦点を当て、「葛飾北斎・渓斎英泉 艶くらべ―歌舞伎町花盛り―」と題して5月31日まで開催される。注目は期間限定で展示される北斎の名品「蛸と