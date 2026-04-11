大阪府和泉市の集合住宅で母と娘の2人が殺害された事件で、何者かが玄関から出入りして2人を襲ったとみられることが分かりました。今月8日、和泉市鶴山台の集合住宅で、住人の村上和子さん（76）と娘で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、2人は8日午前4時ごろに死亡したとみられ、死因は失血死で、首や背中などに10か所以上の刺し傷や切り傷があったということです。部屋からは凶器は見