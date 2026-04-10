見た目の評判結局、一台も売らないのに頓挫してしまったわけである。3月25日、ソニーホンダモビリティ（SHM）は、予約を受けていた高級EV「アフィーラ1」の販売中止と、第2弾モデルの開発中止を発表した。【写真を見る】ソニー側が「格好悪い」と…見た目が不評だった高級EV「アフィーラ1」ソニーグループ（以下ソニー）とホンダの広報担当者に理由を聞くと、先に発表されたホンダの赤字決算とEV生産の縮小を受けて、ソニ