大阪のJR天王寺駅で20代の男性が腕を刺されケガをしました。刺した男はそのまま逃走しています。 9日午後10時過ぎ、大阪市のJR天王寺駅の改札付近で、近くを通った人から「人が倒れている」と警察に通報がありました。 警察によりますと、20代の男性が刃物のようなもので腕を刺され、ケガをしたということです。 男性は警察に「知人からやられた」などと話していて、意識はあるということです。 刺した男はその場から車で逃走