頼りになるアイテムが豊富なユニクロ。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、妊娠をきっかけに購入した「エアリズムブラキャミソール」（2490円）と「エアリズムシェイパーショーツ」（1500円）を10年愛用しているそう。その魅力を詳しく紹介してくれました。快適なブラトップ「エアリズムブラキャミソール」ユニクロの「エアリズムブラキャミソール」はエアリズム素材で汗をかいてもさらっとしている快適なブラトップ