【一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!】 4月11日～順次発売 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」を4月11日より順次発売する。価格は1回750円。ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。 本商品は、アニメ「トムとジェリӦ