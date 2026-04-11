喫茶店で、飲み終わる頃にそっと出される一杯のお茶。銀座ルノアールの名物サービスは、長年親しまれる一方で、その意図をめぐってたびたび話題になる。客を急かす合図なのか、それともおもてなしなのか。担当者に聞いた。 【画像】店内に噴水！ そこを鯉が泳ぐ！ バブル期のルノアール店内 ルノアールの“最後のお茶”は追い出しサインなのか 先日、ネット上でこんな投稿が注目を集めた。 「ルノア&#