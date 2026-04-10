デジタル化やジョブ型雇用への移行が叫ばれ、かつての露骨な派閥争いは鳴りを潜めたかのように見える令和のビジネス界。しかし、メガバンクのような伝統ある組織には、いまもなお「学閥」という名の目に見えない境界線が引かれています。ただ同じ学び舎で過ごしたというだけで生まれる、心理的な安全距離。ミスをしたときの「まあ、あいつなら」という少しばかりの寛容さ。そして、公式な会議のあとに共有される「ここだけの話」。