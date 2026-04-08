検察は「勝ち目」があると思っているのか。【もっと読む】「紀州のドン・ファン」事件 須藤早貴さんへの遺産は10億円を超える可能性2018年5月、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の野崎幸助さん（当時77）が急性覚醒剤中毒で死亡。大阪高検は6日、殺人罪などに問われた元妻の須藤早貴被告（30）に対し、1審に続いて無罪とした大阪高裁判決について、「内容を不服」として最高裁に上告した。先月の高裁判決は＜元妻が野