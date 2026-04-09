〈情報提供のお願い〉【写真】結希くんの家族が配っている情報提供を求めるチラシ〈小学5年生が行方不明となっています〉京都府のほぼ中央に位置する南丹市園部町。人口約1万5000人の小さな町のあちこちに貼られたチラシには、少年の顔と着ていた洋服の写真と共に、赤字でこう記されていた。この4月から小学6年生になった少年は、一体どこに消えてしまったのか――。南丹市立園部小学校に通う安達結希(ゆき)くん（11）が行方不