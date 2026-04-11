ネット通販が当たり前になった今、「再配達」は多くの家庭で日常的に利用されているサービスでしょう。 しかし最近では、「将来的に再配達が有料になる可能性がある」という指摘も見られます。もし1回ごとに数百円の手数料がかかるようになれば、年間で見ると意外と大きな出費になるかもしれません。 本記事では、再配達有料化の現状と、その対策について解説します。 「再配達有料化」の現状と家計へ