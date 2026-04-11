俳優の中島裕翔が１１日、所属事務所の公式サイトなどを通じ、女優の新木優子との結婚を発表した。中島は昨年８月２８日にグループを電撃卒業し、俳優を中心とした活動に転じるなど変化の中で、私生活でも大きな決断を下した。中島は、一粒万倍日のこの日、所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで新木との結婚を発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」