妻が毎日飲んでいるという“コーヒー”の衝撃的な作り方が、SNSで話題を集めている。【映像】妻の“衝撃コーヒー”に夫呆然投稿したのは、あずさ兎さん（@azusausagi）。夫婦の何気ない日常会話から明らかになった、“独特すぎるコーヒーの飲み方”をXに投稿した。投稿者が「毎日コーヒー飲んでるから太っちゃって…」と悩みを打ち明けると、夫は「コーヒーなんて太らないでしょ」と返答。ところが、その“コーヒー”の作り方