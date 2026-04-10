小学校から英語を習いはじめ、10年以上学校で英語を学んでいても、英語を話すことができない日本人が多いのはなぜでしょうか。総理通訳もつとめた中川浩一さんは、英語を英語で考える「英語脳」を重要視する日本の教育が、日本人に英語を話せなくさせていると指摘します。中川さんの著書『英語を最短で身につけた総理通訳の勉強法』（青春出版社）から、日本人が最短で英語を身につけるためのヒントを紹介します。「意思のない」英