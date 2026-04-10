スタジオ見届け人の藤本美貴が明かした、夫・庄司智春とのラブラブすぎる夫婦生活に驚きの声が上がった。4月9日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話での一コマだ。【映像】夫・庄司との結婚生活の様子結婚に踏み出せないカップルの「恋人として最後の旅行」に密着する同番組。VTR明けのスタジオで出演者たちのスキンシップ事情が話題になると、藤本は「私は全然毎日、今日の朝もして