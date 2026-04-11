俳優の中島裕翔（３２）と女優の新木優子（３２）が１１日に結婚を発表した。元アイドルと人気女優がゴールイン。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社では近年、ビッグカップルが続々と誕生している。中島は所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社の公式サイトを通じて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念