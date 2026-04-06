自転車の「青切符」が話題になっている。2026年（令和8年）4月1日より道路交通法が改正され、これまで自動車のみだった青切符＝交通反則通告制度が導入されることになり日本全国で様々な混乱が生じているようだ。 だが、実は自転車だけではなく「自動車」に関しても道路交通法改正による新ルールが追加されている。 改正道路交通法によると、自動車が車線変更をせずに自転車を追い抜く際には、「十分な間隔を保つ」ないし