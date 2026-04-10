ソフトバンクは10日、「ペイトク」などの料金プランを7月から月額110〜550円値上げすると発表した。4月10日から米企業スペースXの衛星通信サービス「スターリンク」とスマートフォンの直接通信により、圏外だったエリアでメッセージをやりとりできる機能を追加し、新たな料金プランも公表した。ペイトクの引き上げ額は550円。大半のプランは新プランの開始に合わせ新規申し込みの受け付けを停止する。格安ブランド「ワイモバイ