台北市内の飲食店では、国民党の鄭麗文主席と中国の習近平国家主席の会談の様子がテレビに映し出されている＝10日/I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images（CNN）中国共産党の習近平（シーチンピン）総書記（国家主席）は10日、台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（チョンリーウェン）主席と会談した。世界で続く紛争に言及して平和の必要性を訴えるとともに、台湾独立に反対する中国政府の姿勢を改めて示した。国民党主席と習氏の会談は約10年