エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が急失速している。復活を期すトラウトは２０２６年シーズン開幕から２試合連続本塁打を放つ好スタートとなったが、その直後からバットは急に冷え込み、打率はついに２割を切って１割９分、本塁打は２のままで打点３と苦しんでいる。４月は７試合に出場して２２打数２安打（０割９分１厘）、１０三振とサッパリ。５日（日本時間６日）の本拠地マリナーズ戦では救援右腕・レグ