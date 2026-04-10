スターダスト福岡公式X（旧Twitter）アカウントは4月9日、投稿を更新。所属タレントの名前が話題を呼んでいます。【写真】「芸名なら会社がやばい」「本名！！？？」「名前を3度見ぐらいした」同アカウントは「こんにちは毛利蘭です！中学生になりました福岡から沖縄へ引越しをして、新しい環境で活動させていただくことになりました！まだまだこれからですが、たくさん経験して成長できるよう頑張ります！これからも応援よろし