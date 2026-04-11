4月4日、TBS恒例の大型クイズ・バラエティ特番「オールスター感謝祭」（18:21〜23:50）が放送された。今回はMC・島崎和歌子（53）のブチギレが話題となったが、業界ではもう一つ囁かれていることがあるという。＊＊＊【レア写真】20代の頃の島崎和歌子“密着”写真美しい着物姿など当時の写真7枚をみる島崎がブチギレたのは番組開始から1時間が過ぎた頃だった。中盤に放送される名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」への参加