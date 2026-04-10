アメリカとイランの和平交渉を前に、ホルムズ海峡の航行が可能になったとする無線が、ペルシャ湾内に停泊する船舶に、入ったことがわかりました。【映像】ペルシャ湾の船が受信した無線（実際の音声）ペルシャ湾の船が受信した無線「全ての船舶に告ぐ。ホルムズ海峡は現在、航行可能となっている。航行しても構わないがイラン海軍への報告が義務付けられている」これはANNが入手したペルシャ湾内で足止めされている船舶が9日夜