アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」がついに登場し、場面カットでは変身シーンや戦闘シーンの一部を見ることができる。【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シーン！公開された『たんプリ