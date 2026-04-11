タレントの藤本美貴が夫・庄司智春とＭＣを務める１１日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、闇営業問題に感謝した。この日はゲストにお笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気と澤部佑をゲストに迎え、給与事情についてトークした。庄司は藤本の給与を知らず、一方の藤本は庄司の給与を把握しているという。その理由について庄司は「このミキティダイニングもギャラがミキティの方が高かったらちょっと怖いじゃ