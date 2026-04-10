レバノンの首都ベイルートで、イスラエル軍の攻撃により焼け焦げた車両付近を歩く住民＝10日（AP＝共同）【ジュネーブ、エルサレム共同】レバノンの国営通信は10日、同国南部で複数の救急車や消防車に攻撃があったと伝えた。親イラン民兵組織ヒズボラ掃討を掲げ、地上侵攻を続けるイスラエル軍が救急車も攻撃対象になると世界保健機関（WHO）に通知していた。WHOレバノン事務所のアブバカル代表は10日のオンライン記者会見で、