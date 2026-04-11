＜マスターズ2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞17位で迎えた2021年覇者の松山英樹は、6バーディ・4ボギーの「70」でラウンドを終えた。「いいのか悪いのか、少し判断ができないようなラウンドでした。調子は悪くないラウンドができましたが、もったいないミスが多かった」と振り返る。トータル2アンダー・16位タイで週末に進んだ。〈連続写真〉松山英樹のスイングをAIで分析！ アマ