フリーアナウンサー徳光和夫（85）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。日本テレビアナウンサー時代の給与について語った。この日は日テレ政治記者出身のジャーナリストで、元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）をゲストに迎えた。徳光が「日本テレビに入った動機は政治家への転身を視野に入れてですか」と尋ねると、石原氏は「いや、これはなくてですね」と説