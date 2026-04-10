FacebookやInstagramなどのSNSを運営するMetaが、SNS依存症についての集団訴訟に関する広告を削除し始めたことが明らかになりました。Scoop: Meta removes ads for social media addiction litigationhttps://www.axios.com/2026/04/09/meta-social-media-addiction-adsMeta Removes Law-Firm Ads Recruiting Clients to Sue It - WSJhttps://www.wsj.com/tech/meta-removes-law-firm-ads-recruiting-clients-to-sue-them-50e4baef